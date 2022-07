"குர்ஆன் படிப்பவர்கள் பயங்கரவாதிகள்.. கொலை செய்வார்கள்!" கர்நாடக வலதுசாரி தலைவர் சர்ச்சை பேச்சு

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: குரான் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைக் கூறியதாக வலதுசாரி தலைவர் ஒருவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. அங்குள்ள பியூ கல்லூரிகளில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வரத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதை எதிர்த்து மாணவிகள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். இந்த விவகாரம் அங்கு விஸ்வரூபம் எடுத்த நிலையில், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவைத் தொடர்ந்தே நிலைமை சற்று ஓய்ந்தது.

Karnataka Right Wing Leader Charged For Hate Speech about Quran and Muslimseech Karnataka, Right Wing Leader, Karnataka Right Wing Leader, கர்நாடகா, முஸ்லீ Karnataka Police registered a case against Keshav Murthy for making derogatory statements against the Quran and Muslims: (கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் குர்ஆன் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து கூறிய வலதுசாரி தலைவர்) Right wing leader's derogatory statements against the Quran.