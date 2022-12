‛லண்டன் மாடல்’.. பெங்களூரில் மூச்சுமூட்டிய போக்குவரத்து பிரச்சனைக்கு தீர்வு..கையில் சூப்பர் திட்டம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூர் நகர் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. இதற்காக பல்வேறு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தான் கர்நாடக சட்டசபையில் பெங்களூர் மெட்ரோ பாலிட்டன் தரைவழி போக்குவரத்து ஆணையத்துக்கான சட்ட மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பெங்களூரில் நிலவும் போக்குவரத்து சார்ந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான நகரங்களில் ஒன்று பெங்களூர். ஐடி நிறுவனங்கள் முதல் ஆயத்த ஆடை தொழிற்சாலை என அனைத்து துறை சார்ந்த நிறுவனங்கள் உள்ளதால் இங்கு வரும் மக்களின் எண்ணிக்கை என்பது ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால் ஒவ்வொரு ஆண்டு பெங்களூர் நகரில் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது மாநில அரசின் கடமையாகும். இதற்காக கர்நாடக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டி செயல்பட்டு வருகிறது.

குடிநீர் தொட்டியில் மலம்.. யாராக இருந்தாலும் தப்ப முடியாது.. சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வார்னிங்

English summary

Traffic congestion is a major problem as Bangalore city is growing rapidly. While various projects are being prepared for this purpose, the bill for the Bangalore Metro Metropolitan Land Transport Authority has been passed unanimously in the Karnataka Assembly. There is a possibility of solving the traffic related problem in Bangalore.