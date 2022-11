ஆபாசப் படங்கள் மூலம்.. 40+ பேரை ஸ்லீப்பர் செல்களாக மாற்றிய மங்களூர் தீவிரவாதி? "ஷாக்" தகவல்

Bangalore

பெங்களூர்: மங்களூர் குக்கர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்து என்ஐஏ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் முகமது ஷாரிக், ஆபாசப் படங்கள் மூலமாக 40-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களை மயக்கி, பின்னர் அவர்களை மூளைச் சலவை செய்து ஸ்லீப்பர் செல்களாக மாற்றியிருப்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், அந்த ஸ்லீப்பர் செல்களுக்கு பயங்கரவாத பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டிருப்பதால் அவர்கள் எந்நேரமும் ஆபத்தானவர்களாக மாறுவார்கள் என என்ஐஏ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதையடுத்து, அடையாளம் தெரியாமல் இருக்கும் அந்த ஸ்லீப்பர் செல்களை தேடும் நடவடிக்கையில் என்ஐஏ அமைப்பும், கர்நாடகா போலீஸாரும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Mohammad Shariq, who is considered as first accuesed in Mangalore cooker blast incident, converted more than 40 youths through pornographic films and then brainwashed them into sleeper cells.