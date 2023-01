காங்கிரசுக்கு நல்ல செய்தி.. கர்நாடகாவில் ஆட்சியை பிடிக்குமாம்.. பாஜகவுக்கு கஷ்டம் தான்! புதிய சர்வே

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இப்போதே அரசியல் களம் அங்குச் சூடு பிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. இதனிடையே சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட சர்வே-இல் காங்கிரஸ் அங்கு ஆட்சியைப் பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

அடுத்தாண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், அதற்கு முன்னதாக இந்தாண்டு மட்டும் மொத்தம் 9 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் திரிபுரா உள்ளிட்ட 3 மாநிலங்களில் ஏற்கனவே தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது.

அடுத்தபடியாக கர்நாடகாவில் இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. குஜராத்தில் பெற்ற மெகா வெற்றியுடன் உற்சாகமாக இறங்கும் பாஜக, அதேபோல கர்நாடகாவிலும் வெல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறது.

3 மேஜர் பாயிண்ட்..நடிகர் சுதீப்பை காங்கிரஸ் குறி வைப்பது ஏன்? கர்நாடகா தேர்தலில் ‛கை’ பிளான் இதுதான்

English summary

New survey says that Congress can win upto 108-114 seats in Karnataka polls: Karnataka election BJP might not regain the power says polls.