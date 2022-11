"உணவுக்கே வழியில்லை!" 2 வயது மகளை கொன்ற பெங்களூர் ஐடி ஊழியர்! பிட்காயின் பிஸ்னஸ் நஷ்டத்தால் விபரீதம்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் 45 வயதான ஐடி ஊழியர் ஒருவர் செய்த கொடூரம் அம்மாநிலம் முழுக்க பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கொரோனா உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் பொருளாதாரங்களும் இப்போது மோசமாக உள்ளது. விலைவாசி உயர்வு அனைத்து நாட்டு மக்களையும் பாதிக்கிறது.

அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற உலக நாடுகளின் பொருளாதாரங்களே கூட இக்கட்டான சூழலில் தான் இருக்கிறது. இதனால் பல்வேறு நாடுகளிலும் வேலையிழப்பும் கூட அதிகப்படியாகவே நடந்து வருகிறது.

English summary

Bengalore Techie Kills her 2-Year-Old Daughter as he doesn't have job for 6 months: Many IT employees might loose job due to the recession.