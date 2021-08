சிறையில் கைதிகளுடன் ஒரு நாள் செலவிட ஆசையா.. அப்ப ரூ 500 கட்டுங்கள்.. பெலகாவி சிறை ஆஃபர்

Bangalore

பெங்களூர்: சிறையில் தங்க ஆசையா இருக்கிறதா அப்படியெனில் ரூ 500 செலுத்துங்கள் என கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி சிறை நிர்வாகம் ஒரு அதிரடி ஆஃபரை அளித்துள்ளது.

சிறையில் ஒரு நாள் என்ற திட்டத்தை கர்நாடகா மாநிலம் பெலகாவி சிறை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. ஒரு நாள் சிறையில் தங்கும் அனுபவம் கிடைத்துவிட்டால் குற்றங்களை செய்வோர் கொஞ்சம் யோசனை செய்வர் என்பதற்காக இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கர்நாடகா மாநிலம் பெலகாவியில் ஹிண்டல்கா சிறை உள்ளது. இந்த சிறையில் விசாரணை கைதிகள், ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் என 500- க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

English summary

Here is the super offer that Pay Rs 500 and stay one day in prison. Belagavi prison gives this offer.