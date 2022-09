பாய் பிரண்ட் வாடகைக்கு.. பெங்களூரில் கால் பதித்த புது கலாச்சாரம்.. ஆறுதலா, அழிவு பாதையா?

Bangalore

பெங்களூர்: பெங்களூரில் பாய் ஃபிரண்டுகளை வாடகைக்கு எடுக்கும் போர்ட்டல் ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறையும் பெண்களுக்கு ஏமாற்றத்தையே தரும்.

காதலனால் ஏமாற்றப்பட்டு தனிமையில் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் பெண்கள் பேசுவதற்காக ஆண் நண்பர்கள் தேவை என்பதால் இந்த போர்ட்டல் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி சிறியதொரு ஏமாற்றத்தை கூட தாங்கி கொள்ள இயலாத நிலையில் உள்ளார்கள். அப்படியிருக்கும் போது காதல் தோல்வி என்பது கட்டாயம் ஆறாத ரணம்தான்.

பாய் பிரண்ட்கள் வாடகைக்கு..! வருகிறது புதிய செயலி.. விழுந்து அடித்துக் கொண்டு சேரும் இளைஞர்கள்

Boy Friends for Rental in Bangalore, the girls those are cheated by their lovers. but it is not a permanent solution.