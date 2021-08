சிறுமி மித்ராவிற்கு இன்று செலுத்தப்பட்டது ரூ.16 கோடி மதிப்புள்ள ஊசி.. சிறகை விரித்து வா செல்லமே!

Bangalore

பெங்களூர்: சிறகை விரித்து எழுந்து வா மித்ரா என ஒட்டுமொத்த நாடும் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆம்.. 16 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஊசியை மரபணு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நாமக்கல் மாவட்ட சிறுமிக்கு பெங்களூர் மருத்துவமனையில் இன்று செலுத்தியுள்ளார்கள். இந்த மருந்து வேலை செய்து, அந்த சிறுமி, சிரித்து விளையாட வேண்டும் என்று ஒட்டுமொத்த நாடும் வேண்டிக் கொண்டு இருக்கிறது.

நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார் - பிரியதர்ஷினி தம்பதி. இவர்களின் 2 வயது மகள் மித்ரா.

மரபணு கோளாறான முதுகு தண்டுவட தசைநாா் சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாா். நல்ல உடல்நிலையில் இருந்தவர் திடீரென நடக்க முடியாமல், சரியாக பேச, சுவாசிக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு வந்தார்.

மரபணு நோயால் மித்ரா பாதிப்பு.. மருந்து விலை 16 கோடி.. ஜிஎஸ்டி ரூ6 கோடி.. வரி விலக்கு கோரும் பெற்றோர்

Child Mithra's treatment taken place in a pvt hospital in Bangalore where she was given an injection worth Rs 16 crore on today. Mithra has been affected with spinal muscular atrophy.