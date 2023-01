ஹெடெக் மாடல் ‘சப்ளை’.. சொகுசு பங்களா..தலைமறைவு! பாஜக அமைச்சர்களுடன் தொடர்பு? யார் இந்த சான்ட்ரோ ரவி?

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர் : கர்நாடக மாநிலத்தில் பாஜக அமைச்சர்களுடனும் கட்டுக்கட்டாக பணத்துடன் சான்ட்ரோ ரவி என்ற நபர் இருக்கும் புகைப்படம் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் அவர் பாலியல் தொழில் செய்து வந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில் 11 நாட்கள் தலைமறைவுக்குப் பிறகு தற்போது குஜராத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.

கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவை சேர்ந்த மஞ்சுநாத் என்ற சான்ட்ரோ ரவி தன்னை தொழிலதிபர் எனக் கூறி வலம் வந்திருக்கிறார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அவரது இரண்டாவது மனைவி தன்னை கணவர் சான்ட்ரோ ரவி பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தியதாக பரபரப்பு புகார் ஒன்றை தெரிவித்தார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் கர்நாடகாவில் உள்ள பல்வேறு கட்சிகளின் அரசியல் தலைவர்கள் உயர் அதிகாரிகளுக்கு இளம் பெண்களை அவர் பாலியல் தொழிலுக்காக அனுப்பி வைத்ததாகவும் கூறி பரப்பரப்பை பற்ற வைத்தார்.

English summary

Santro Ravi has been arrested in Gujarat after 11 days of absconding after a photo of a person named Santro Ravi with money in hand was released in Karnataka state and caused a stir.