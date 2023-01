விமானத்தில் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த விவகாரம்.. பெங்களூரில் சங்கர் மிஸ்ரா கைது.. நடந்தது என்ன?

Bangalore

oi-Vishnupriya R

பெங்களூர்: விமானத்தில் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த விவகாரம் தொடர்பாக மும்பைச் சேர்ந்த சங்கர் மிஸ்ரா பெங்களூரில் கைது செய்யப்பட்டார். இவர் போலீஸில் சிக்காமல் இருக்க தனது செல்போனை ஆப் செய்திருந்தாலும் அவர் சமூகவலைதளங்களில் தனது நண்பர்களை தொடர்பு கொண்டதை வைத்து போலீஸார் அவரை கைது செய்தனர்.

கடந்த நவம்பர் 26 ஆம் தேதி நியூயார்க்கில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டிருந்த விமானத்தில் 72 வயது பெண் ஒருவர் பயணித்தார். அதே ஏர் இந்தியா விமானத்தில் 32 வயது நபர் ஒருவரும் பயணித்தார்.

விமானத்தில் இரவு நேரத்தில் 72 வயது மூதாட்டி மீது ஏதோ திரவம் விழுந்தது போல் இருந்தது. கண் விழித்து பார்த்த போது ஒரு போதை ஆசாமி அவர் மீது சிறுநீர் கழித்து கொண்டிருந்ததை அறிந்து அதிர்ந்தார். இதையடுத்து அவர் அங்கிருந்த விமான பணியாளர்களிடம் கூறினார். அதன் பிறகு ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திடமும் கூறினார். ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால் மனவேதனையில் இருந்த மூதாட்டி இந்த சம்பவம் குறித்து ஏர் இந்தியா இயக்குநருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இது தொடர்பாக சமூகவலைதளங்களிலும் பதிவிடப்பட்டது.

English summary

Shankar Mishra who urinates on co flier in Air India arrested in Bengaluru. Well Fargo company already sacks him after urination incident.