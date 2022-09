பல்கலைக்கழகத்தில் விநாயகர் கோவிலா?.. கட்ட விடமாட்டோம்.. காவிமயமாக்க முயற்சி என மாணவர்கள் போராட்டம்!

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் உள்ள பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் விநாயகர் கோவில் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநில தலைநகர் பெங்களூருவில் உள்ளது பிரபலமான பெங்களூர் பலகலைக்கழகம்.

மாநில அரசுக்கு சொந்தமான இந்த பல்கலைக்கழகம் நாட்டின் மிகப்பழமையான பல்கலைகழகங்களில் ஒன்று என்ற பெருமையை கொண்டது.

There has been a commotion as students are protesting against the construction of a Ganesha temple in the university campus in Bangalore, Karnataka.