நெருங்கும் தேர்தல்.. லிங்காயத், ஒக்கலிகர் இடஒதுக்கீட்டை உயர்த்த பாஜக அரசு பச்சைக்கொடி.. மாஸ் பிளான்!

பெங்களூர் : கர்நாடகா மாநிலத்தில் 2023 ஏப்ரல் மாதவாக்கில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், கர்நாடக மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக அரசு, அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது. லிங்காயத், ஒக்கலிகர் சமூகத்தினர் இட ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்கக் கோரி போராட்டங்களை நடத்தி வந்த நிலையில், அதற்கு பாஜக அரசு தற்போது பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது. பாஜகவின் இந்த மூவ் கர்நாடகா தேர்தலில் பெரிய அளவில் எதிரொலிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இடஒதுக்கீடு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் லிங்காயத் மற்றும் வொக்கலிகா சமூகங்களை 3-வது வகையிலிருந்து 2-க்கு மாற்ற கர்நாடக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அமைச்சரவை 2சி மற்றும் 2டி என இரண்டு புதிய வகைகளை உருவாக்கி, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் 3ஏ மற்றும் 3பியை ரத்து செய்துள்ளது.

கர்நாடகாவில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா டிசம்பர் 30 மற்றும் 31 ஆம் தேதிகளில் கர்நாடகாவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவிருக்கும் சூழலில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Karnataka BJP government recognized two of the state’s most dominant communities, Vokkaligas and Lingayats, as Other Backward Classes (OBC) to announce a hike in reservation for them.