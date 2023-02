பாஜக ‛குட்புக்’கில் அண்ணாமலை.. பரிசாக கிடைத்த கர்நாடகா தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் பதவி! என்ன காரணம்?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் பாஜக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அம்மாநில பாஜக தேர்தல் இணை பொறுப்பாளராக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். பாஜக மேலிடம் அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்தது எப்படி? நியமனத்தின் பின்னணி என்ன என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். மொத்தம் 224 தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தொகுதி நடைபெற உள்ளது.

ஆட்சியை தக்க பாஜக வியூகம் வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது. பாஜகவை தோற்கடித்து கர்நாடகாவில் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி செயல்பட்டு வருகிறது.

Assembly elections in Karnataka will be held in April or May. State president Annamalai has been appointed as the co-in-charge of the BJP election in the state while the BJP is trying to regain power. How did the BJP top brass trust him? The background to the appointment? Information about what has been revealed.