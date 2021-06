பெங்களூரில் கேங் வார்.. பின்னணியில் ஒரே குடும்பத்தின் 2 பெண்கள்.. பூர்வீகம் தமிழ்நாடு! பரபர தகவல்கள்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: இரண்டு பெண்கள்.. அதுவும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்.. பெங்களூரு நகரின் மையப் பகுதியில் ஒரு கேங் வாரை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நம்பமுடிகிறதா. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இதில் ஒரு பெண்.. அதுவும் முன்னாள் கவுன்சிலர்.. பட்டப்பகலில் பாஜக அலுவலகம் அருகே வைத்து வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட பிறகு இந்தச் சம்பவம் மாநிலம் முழுக்க பரபரப்பாக பேசப்படும் விஷயமாக மாறிவிட்டது.

பெங்களூர் நகரின் மையப்பகுதி காட்டன்பேட். மெஜஸ்டிக் பேருந்து நிலையம் மற்றும் ரயில் நிலையம் பகுதிகளுக்கும், சிட்டி மார்க்கெட் பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட ஏரியாதான் இது. மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் காணப்படும் பகுதி. இங்கு வசிப்பதில் கணிசமானோர் தமிழர்கள் என்பது மற்றொரு சிறப்பம்சம்.

English summary

Rekha Kadiresh former councillor of BJP party from Bangalore hacked to death in broad daylight, police investigation found family dispute and gang war is behind this issue.