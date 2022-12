கல்லூரியில் செய்த தவறு.. 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பழிதீர்த்த வழக்கு.. பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு சிறை தண்டனை!

News

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் எம்பி எம்ல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றம் பந்தனா தொகுதி பாஜக எம்ல்ஏ ராம் டாங்கூர் உட்பட கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது. இவர்கள் மீது கடந்த 11 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த வழக்கில் தற்போது இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பந்தனா தொகுதியின் பாஜக எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் 29 வயதான ராம் டாங்கூர். இவர், கடந்த 2018ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார். ஆனால் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இவர் செய்த குற்றம் ஒன்று பூம்பராங் போல இவரை தற்போது பழி தீர்த்துள்ளது.

அதாவது இவர் கடந்த 2011ம் ஆண்டு கந்த்வாவில் உள்ள வேளாண் கல்லூரியில் பயின்று வந்துள்ளார். அப்போது வலதுசாரி அமைப்பான ஏபிவிபியில் (ABVP) இருந்து பணியாற்றி இருக்கிறார். இக்காலகட்டத்தில் இந்த அமைப்பு கல்லூரியில் தீவிரமாக இயங்கி வந்திருக்கிறது. அப்போது இந்த அமைப்பினரின் கோபத்தை தூண்டும் வகையில் சில உத்தரவுகளை கல்லூரி முதல்வர் அசோக் சவுத்ரி பிறப்பித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

A special court hearing cases against MP MLAs in Madhya Pradesh has sentenced key party officials, including Pandhana BJP MLA Ram Dangore, to one year in jail. This judgment has now been given in the case pending against them for the past 11 years.