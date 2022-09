விதி மீறிட்டீங்க.. புகையிலை மென்றதால் கடுப்பான நிஹாங் சீக்கியர்கள்.. துடிக்க துடிக்க இளைஞர் படுகொலை

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: புகையிலையை மென்றுகொண்டிருந்ததால் ஆத்திரமடைந்த நிஹாங் சீக்கியர்கள் இளைஞர் ஒருவரை வெட்டி கொன்றுள்ளனர்.

பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் அருகே இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. பொதுவாக நிஹாங் சீக்கியர்கள் கைகளில் ஆயுதங்களை கொண்டிருப்பார்கள்.

இந்நிலையில் இந்த ஆயுதம் கொண்டு இந்த கொலை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

5 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ராட்சத யானை! நீண்ட தந்தம் கண்டுபிடிப்பு.. ப்பா இவ்வளவு பெரிதா?

English summary

Enraged Nihang Sikhs hacked a youth to death because he was chewing tobacco. The incident took place near Amritsar in Punjab. Nihang Sikhs usually carry weapons in their hands. In this case, it has been revealed that this murder was done with this weapon. The related CCTV footage has been released.