பஞ்சாப்: காங்கிரஸ் படுதோல்விக்கு "இப்படியும்" 2 காரணம்? புட்டு புட்டு வைக்கும் விவசாயி கோல்டன் சிங்!

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சியிடம் ஆட்சியை இழந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய தோல்வியை காங்கிரஸ் கட்சி சந்திக்கிறது.

பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலில் மொத்தம் 117 தொகுதிகளுக்கு ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்குப் பிறகு நடக்கும் பஞ்சாப் தேர்தலை இந்தியா உற்றுநோக்கி வருகிறது.

பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் நடந்தது. இந்த ஐந்து மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகி வருகின்றன.

The Congress has lost power to the Aam Aadmi Party in the Punjab elections. The Congress party is facing its biggest defeat in the state of Punjab.