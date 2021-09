நெருங்கி வரும் பஞ்சாப் தேர்தல்:இந்துக்கள் வாக்குகளை நோக்கி காய் நகர்த்தும் பா.ஜ.க..வியூகம் எடுபடுமா?

Chandigarh

சண்டிகர்: உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தற்போது காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வரும் பஞ்சாப் மாநிலத்தை கைப்பற்ற பா.ஜ.க மிக தீவிரமாக இருக்கிறது.

கடந்த தேர்தலில் ஷிரோமணி அகாலிதளம் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்த பாஜக இந்த முறை தனியாக களம் காண உள்ளது. மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஷிரோமணி அகாலிதளம் பாஜக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறி விட்டது.

The BJP is devising some strategies to win in Punjab despite the opposition of farmers. The BJP has decided to get a majority of Hindu votes there