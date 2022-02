பஞ்சாபில் ஓய்ந்தது பிரச்சாரம்.. மல்லுகட்டும் பாஜக - காங்கிரஸ்.. வெற்றிக் கொடி நாட்டப்போவது யார்..?

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர் : பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் ஓய்ந்த நிலையில் முக்கிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் இன்று பொதுமக்களிடையே வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி இறுதிக் கட்டத்தில் தீவிர வாக்கு வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மே மாதம் சட்டசபையின் பதவிக்காலம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் மாநிலத்தில் உள்ள மொத்தம் 117 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி அங்கு தேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கூறியது.

உ.பி. 3-ம் கட்ட தேர்தல்: 58 தொகுதிகளில் இன்றுடன் பிரசாரம் ஓய்ந்தது- 135 கிரிமினல் வேட்பாளர்கள்!

இந்த நிலையில், குரு ரவீந்தரதாஸ் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தேர்தல் தேதியை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ், பாஜக, சிரோமணி அகாலிதளம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்தன. இதையடுத்து தேர்தல் தேதி பிப்ரவரி 20ஆம் தேதிக்கு மாற்றி வைத்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது

English summary

As the campaign for the Punjab Assembly elections came to a halt at 6 pm today, the leaders of the major parties today broke their promises to the public and engaged in a fierce vote hunt in the final stages.