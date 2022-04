பஞ்சாப்பில் இன்டர்நெட், எஸ்எம்எஸ் சேவை முடக்கம்.. வன்முறையால் போலீஸ் அதிகாரிகள் தூக்கியடிப்பு

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலாவில் நடந்த வன்முறையால் இன்டர்நெட், எஸ்எம்எஸ் சேவைகள் தற்காலிகமாக முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் அதிரடியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி ஆட்சி நடக்கிறது. பகவந்த் மான் முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நியைலில் பஞ்சாப் பாட்டியாலா டவுனில் சிவசேனாவை(பால்தாக்கரே) சேர்ந்தவர்கள் ஊர்வலம் செல்ல முடிவு செய்திருந்தனர்.

அதாவது பஞ்சாப்பில் காலிஸ்தான் ஆதரவாளர்கள் உள்ளதாகவும், இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் சிவசேனா அமைப்பினர் ஊர்வலம் புறப்பட்டனர். ஆர்ய சமாஜ் சவுக்கில் இருந்து காளி கோவில் நோக்கி ஊர்வலம் சென்றது.

English summary

Patiala Violence: Mobile internet and SMS services, except voice calls, were also suspended in the district from 9:30 am and will remain blocked till 6 pm today.