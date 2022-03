அதிர்ச்சியில் மத்திய அரசு! மீண்டும் போராட்டத்துக்கு தயாராகும் பஞ்சாப் விவசாயிகள்... ஏன்?

Chandigarh

சண்டிகர் : பஞ்சாப் மற்றும் அரியானா மாநிலங்களில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டணத்தை உயர்த்த இருப்பதாக அறிவித்த மத்திய அரசை கண்டித்து மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதால் பஞ்சாப் மாநில விவசாயிகள் அறிவித்து உள்ளனர்.

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக ஓராண்டுக்கும் மேலாக இடைவிடாத போராட்டங்களை நடத்தி தலைநகர் டெல்லியையே முடக்கிப்போட்ட விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவான சம்யுக்தா கிஷான் மோர்ச்சா அமைப்பு புதிய போராட்டத்தை கையில் எடுக்க உள்ளது.

அண்மையில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் பஞ்சாபில் வாகனங்களுக்கான சுங்கக்கட்டணம் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதியிலிருந்து 10 முதல் 18 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Farmers in Punjab and Haryana have announced that they are going to fight again, condemning the union government for announcing tariff hikes in the toll plazas