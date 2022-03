போச்சு, எல்லாத்துக்கும் பாஜகதான் காரணம்.. அமரீந்தர் சிங் நிலை அம்பேல்? ஆரம்பமே ஜெர்க்.. பரபர பஞ்சாப்

Chandigarh

சண்டிகர்: காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து சென்று, தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து, பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தாரே அமரீந்தர் சிங், அவர் கட்சி நிலைமை இப்போது பரிதாபமாக உள்ளது..

Punjab-ல் ட்விஸ்ட்..Congress-ம் இல்ல..BJP-யும் இல்ல.. | Oneindia Tamil

பஞ்சாப்பில் சித்துவுக்கும், முதல்வராக இருந்த அமரீந்தர் சிங்குக்கும் மோதல் போக்கு இருந்து கொண்டே வந்தது.. இவர்கள் 2 பேரின் பஞ்சாயத்தை காங்கிரஸ் மேலிடத்தால் தீர்க்கவே முடியவில்லை.

இறுதியில், காங்கிரஸ் தலைவர் நவ்ஜோத் சிங் சித்து தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார்.. எனினும், கடந்த ஜூலை மாதம் அவர் காங்கிரஸ் தலைவராகப் பதவியேற்றது முதல் அமரீந்தர் சிங்குடனான மோதல் போக்கை மட்டும் கைவிடவில்லை.

ஓவர் ஆட்டம்.. அன்று டெல்லியையே கிறுகிறுக்க வைத்த பஞ்சாப் ஹீரோக்கள் சன்னி & சித்து.. தோல்விமுகம்!

