1300 கிலோ போதை பொருட்கள் அழிப்பு.. 2 கோடி.. 100-க்கும் மேற்பட்ட கடைகளுக்கு சீல்- சென்னை போலீஸ் தடதட!

சென்னை : சென்னையில் போலீஸாரால் கைப்பற்றப்பட்ட 1,300 கிலோ போதைப் பொருட்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே காவல்துறையினரால் அழிக்கப்பட்டது.

சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால், இணை ஆணையர் ரம்யா பாரதி முன்னிலையில், 1,300 கிலோவுக்கும் மேற்பட்ட கஞ்சா மற்றும் போதைப் பொருட்கள் எரிக்கப்பட்டன.

இவை அனைத்தும், சென்னை மாநகர போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டு, அழிப்பதற்கான நீதிமன்ற உத்தரவு பெறப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Over 1,300 kg of cannabis and other narcotics, which were seized by Chennai police were destroyed in Chengalpattu.