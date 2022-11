2 நாள் முன் நள்ளிரவில் சித்திரவதை.. இன்று 14 தமிழக மீனவர்கள் கைது! தொடரும் இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 14 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை சிறைபிடித்து சென்றுள்ள சம்பவம் மீனவர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நேற்று சுமார் 1500க்கும் அதிகமான மீனவர்கள் 400 க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர்.

இந்த நிலையில் இலங்கையின் நெடுந்தீவு அருகே மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டு இருந்தபோது அங்கு இலங்கை கடற்படையினர் வந்து இருக்கின்றனர்.

English summary

The Sri Lankan Navy has taken 14 fishermen from Tamil Nadu captive for fishing across the border, which has shocked the fishermen.