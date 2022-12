தமிழ் மொழிக்கு வஞ்சகம் செய்யும் மோடி.. நீலிக்கண்ணீர் வடிக்கும் அண்ணாமலை வாய்திறப்பாரா? சிபிஐ ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை : சமஸ்கிருதத்துக்கு ரூ.199 கோடி ஒதுக்கியுள்ள நிலையில், தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு ரூ.12 கோடிக்கும் குறைவாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டு வளர்ச்சி, மக்கள் நலன் குறித்து நீலிக் கண்ணீர் வடித்து வரும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை இதுபற்றி வாய் திறந்து பேசுவாரா? என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜக அரசு மற்ற மொழிகளை விட சமஸ்கிருதம், இந்தி மொழிகளை வளர்க்க கூடுதல் நிதியை செலவிட்டு வருவதாக தொடர்ச்சியாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், மத்திய அரசின் கல்வித் துறை இணையமைச்சர், சமஸ்கிருதத்துக்கு ரூ.199 கோடி ஒதுக்கியுள்ள நிலையில், தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு ரூ.12 கோடிக்கும் குறைவாக நிதி ஒதுக்கியிருக்கும் தகவலை தெரிவித்துள்ளார். இதைக் குறிப்பிட்டு சி.பி.ஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

