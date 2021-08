2.38 லட்சம் டன் நிலக்கரி எங்கே?... தவறு யார் செய்தாலும் நடவடிக்கை பாயும் என்கிறார் செந்தில்பாலாஜி

Chennai

சென்னை: வடசென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் 2.38 லட்சம் டன் நிலக்கரியை காணவில்லை என்று தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறியுள்ளார். ரூ.85 கோடி மதிப்பிலான நிலக்கரிகள் மாயமானது முதல் கட்ட ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அனல் மின் நிலையத்தில் நடைபெற்ற முறைகேடு குறித்து உரிய ஆய்வு நடத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

வடசென்னை அனல்மின் நிலையத்தில் முதல் யூனிட்டில் 3 அலகுகளில் தலா 210 வீதம் 630 மெகாவாட்டும், 2வது யூனிட்டில் தலா 600 வீதம் 1,200 மெகாவாட்டும் மின்உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. வல்லூர் அனல் மின் நிலையத்தில் 3 யூனிட்டுகளில் 1,500 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த அனல் மின் நிலையங்களுக்கு ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து கப்பல் மூலம் எண்ணூர் காமராஜர் துறைமுகத்துக்கு நிலக்கரி கொண்டு வரப்படுகிறது.

துறைமுகத்தில் இருந்து கன்வேயர் பெல்ட் வழியாக வடசென்னை அனல்மின் நிலையம் மற்றும் வல்லூர் அனல் மின்நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.மேலும் மற்றொரு கன்வேயர் பெல்ட் வழியாக திறந்தவெளி சேமிப்பு கிடங்குக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அங்கிருந்து தனியார் மின் நிலையங்களுக்கும், இதர நிறுவனங்களுக்கும் லாரிகள் மூலம் நிலக்கரி அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வாறு கொண்டு வரப்படும் நிலக்கரியை துகள்களாக மாற்றி கொதிகலனில் செலுத்தப்பட்டு மின் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது.

