2 வேலையா.. இப்போ நாங்க எங்கே போறது? தமிழ்நாடு ஆசிரியர்களுக்கு வந்த திடீர் குழப்பம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு ஒரே நாளில் ஆதார் - வாக்காளர் அடையாள அட்டை இணைப்பு பணிக்கு செல்லவும், குறுவள மையப் பயிற்சிக்கு வரவும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு உள்ளதால் ஆசிரியர்கள் குழப்பமடைந்து உள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தேர்தல் சீர்திருத்த சட்டத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டதை தொடர்ந்து தற்போது நாடு முழுவதும் ஆதார் அட்டையுடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை இணைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டிலும் அரசு அதிகாரிகள் வீடு வீடாக சென்றும், சிறப்பு முகாம்களை அமைத்தும் துரிதமாக ஆதார் - வாக்காளர் அட்டை இணைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Tamilnadu government school teachers are confused as they have been called to go for Aadhar-Voter ID card linking work and to come for the training at CRC camp on the same day.