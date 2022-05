ஒன்ஸ்மோர் மோடி 2024... ஜாதகம் சாதகமா? நவகிரகங்களின் கூட்டணி சொல்வதென்ன

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஜனநாயகத் திருவிழாவான லோக்சபா தேர்தல் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் நடைபெற உள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள லோக்சபா தேர்தலுக்கு இப்போதிருந்தே அரசியல் கட்சியினர் வியூகம் வகுக்க ஆரம்பித்து விட்டனர். இரண்டு முறை வென்று ஆளும்கட்சியாக உள்ளது பாஜக. மோடி பிரதமராக உள்ள நிலையில் 2024ஆம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலில் வென்று ஆட்சியமைப்பது யார் நவகிரகங்களின் கூட்டணி சொல்வதென்ன என்று ஜோதிடர்களும் கணித்து கூறியுள்ளனர்.

வருகிற 2024 ஆம் ஆண்டு பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான லோக் சபா தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் ஜெர்மனி வாழ் இந்தியர்கள் மீண்டும் மோடியே தங்கள் பிரதமராக வர வேண்டும் என ஆராவாரம் செய்திருப்பது தற்போது இணையத்தில் விவாத பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

ப்ளூம்பெர்க் செய்தி நிறுவனம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டது.அந்த ஆய்வில் ஒவ்வொரு நாட்டின் தற்போது அதிபர்கள் இன்னும் எத்தனை வருடங்கள் அதிபர்களாகவும், பிரதமராகவும் இருப்பார்கள் என்று பட்டியலிட்டுள்ளது.அந்த ஆய்வில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2019இல் நடக்கும் பொதுத் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றிப்பெற்றுவார். இதுமட்டும் அல்லாமல் மோடி தலைமையிலான ஆட்சி இந்தியாவில் 2024ஆம் ஆண்டு வரையில் தொடரும் எனவும் தெரிவித்திருந்தது.

'பிரதமர் மோடி சர்வாதிகாரியா? சான்ஸே இல்லை.. தேசம் கண்ட சிறந்த ஜனநாயகத் தலைவர் அவர்..' அமித் ஷா பளீச்

English summary

2024 Lok Sabha Election Result Prediction by Modi Horoscope. According to him, it's Shani, Guru, Rahu and Ketu that gives Modi ji his intelligence and Popularity. Astrologer mentioned that 2024 is not a very good time for him.