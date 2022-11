அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு இனி வாரம் 3 முட்டை..சத்தான பிஸ்கட்..முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அங்கன்வாடி மையங்களில் 2 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதம் முதல் வாரம் 3 முட்டைகள் வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். அதே போல அங்கன்வாடி மையங்களில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கு பிஸ்கட் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் மாநில அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் சென்னையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறை கொண்டு அரசு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு மதியம் சத்துணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த உணவில் முட்டை, பயிறு வகைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல, அங்கன்வாடி மையங்களில் குழந்தைகளுக்கு சத்துணவு மற்றும் சத்து மாவு, முட்டை, சத்து மாவு உருண்டை உள்ளிட்டவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, அங்கன்வாடி மையங்களில் 1-2 வயது குழந்தைகளுக்கு வாரம் 1 முட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 2-5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வாரம் 3 முட்டைகள் வழங்கப்பட்டுவருகிறது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has announced that 3 eggs will be given to children up to 2 years of age in Anganwadi centers from this month.