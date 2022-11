சேர்ந்தால் சிக்கல்.. பதற்றத்தில் நகம் கடித்த ‘மூவர்’! எடப்பாடி அணியின் மாஜிக்கள் போடும் மனக் கணக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி அணியைச் சேர்ந்த மூத்த நிர்வாகிகள் சிலர், தேர்தலை கவனத்தில் கொண்டு, ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இணைய விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 3 பேர் மட்டும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இணையக்கூடாது என தங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டி வருகிறார்களாம்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் வந்தால், தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள முக்கியத்துவமும், முக்கிய பதவிகளும் பறிக்கப்பட்டு விடுமே என்பதுதான் அவர்களின் அச்சத்திற்குக் காரணமாம்.

பிரதமர் மோடியின் வருகையின்போது, ஈபிஎஸ்ன் - ஓபிஎஸ் இடையே இணக்கம் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என அவர்கள் மூவரும் உச்சகட்ட பரபரப்பில் இருந்தார்களாம்.

English summary

Some senior executives from Edappadi Palanisamy's team are said to be wish on an OPS-EPS merger keeping the elections in mind. But only 3 key leaders from southern districts are praying to their favorite deities not to merge OPS-EPS. Their fear is that if O.Panneerselvam comes back, they will be deprived of the importance they have been given.