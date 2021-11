கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் வேகமாக நிரம்பும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி - 3000 கன அடி நீர் திறப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து விநாடிக்கு 3000 கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு 6000 கனஅடி நீர் வரத்து உள்ளதால் திறந்து விடப்படும் உபரிநீரின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக கூடுதல் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளதால் உபரிநீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீர்வள ஆதாரத் துறையினர் தெரிவித்தனர்.

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் ஏரிகளின் நீர்மட்டம் மளமளவென உயர்ந்தது. செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வேகமாக நிரம்பியதால், கடந்த 7ஆம் தேதி உபரிநீர் திறந்து விடப்பட்டது. சில தினங்களாக மழை இல்லாத காரணத்தால் உபரிநீர் திறப்பு 250 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டது.

சென்னை,திருவள்ளூரில் நேற்றிரவு பெய்ய தொடங்கிய மழை ஆனது தொடர்ந்து விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. நேற்று இரவு முதல் பெய்து வரும் கன மழையால் சென்னை நுங்கம்பாக்கம் ,கோயம்பேடு , கோடம்பாக்கம், போரூர், மயிலாப்பூர் ஆகிய பகுதிகளிலும், தாம்பரம் ,பல்லாவரம், மீனம்பாக்கம் ,அம்பத்தூர் ,பூந்தமல்லி ஆகிய புறநகர் பகுதிகளிலும் வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது.

English summary

3000 cubic feet of surplus water is being discharged per second from Chembarambakkam Lake. Excess water from other lakes has increased the flow of water to Chembarambakkam Lake.