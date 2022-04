நாளை சென்னையில்”பவர்கட்” இந்த இடங்களில் மின்சாரம் இருக்காது! உங்க ஏரியா இருக்கானு செக் பண்ணிக்கங்க.!

Chennai

சென்னை : பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக நாளை சென்னை மாகரின் முக்கிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் வினியோகம் இருக்காது எனவும் பொதுமக்கள் தேவையான முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொள்ள வேண்டும் என மின்சார வாரியத்தின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக மின்சார வாரியத்தின் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் பொதுமக்களுக்கு மின்சார விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மாதம் ஒருமுறை அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மின் வழித்தடங்கள், டிரான்ஸ்பார்மர்கள், மின் வடங்கள் ஆகியவற்றில் தடையின்றி சேவை வழங்குவதற்காக பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்வது வழக்கம்.

5 hours Power cut in Chennai tomorrow due to maintenance work in key areas The Tamil Nadu Electricity Board (TEB) has announced that due to maintenance work, there will be no power supply in the main areas of Chennai Magar from 9 am to 2 pm tomorrow and the public should make necessary arrangements.