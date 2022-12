காருக்குள் துடித்து அடங்கிய உயிர்! டாக்டர் மஸ்தான் கொலையானது எப்படி? பகீர் வாக்குமூலம் தந்த டாக்டர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் எம்பியும் திமுக சிறுபான்மையினர் உரிமை பிரிவு நிர்வாகியுமான டாக்டர் மஸ்தான் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில், அவர் கொலை செய்யப்பட்டதும் கார் ஓட்டுநர் மற்றும் உறவினர் ஒருவரே இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்த பின் அக்கட்சியின் சிறுபான்மையினர் நல உரிமை பிரிவு செயலாளராக இருந்த டாக்டர் மஸ்தான் தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணைய துணை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

1995 ஆம் ஆண்டு முதல் 2001 ஆம் ஆண்டு வரை அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்த அவர் அதன் பிறகு திமுகவில் இணைந்து நிலையில் சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும் சிறுபான்மை ஆணைய துணை தலைவராகவும் இருந்து வந்தார்.

English summary

Former MP and DMK Minority Rights Wing Executive Dr. Masthan has died mysteriously, shocking news has come out that only the car driver and one of his relatives were involved in the murder.