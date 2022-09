நெய் பாதுஷா.. காஜு கத்லி.. நட்ஸ் ஹல்வா.. ஆர்டர்களை வரவேற்கும் ஆவின்! ஆமா கிலோ எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை, தீபாவளி என பண்டிகைகள் வரிசை கட்டி வருவதால் ஆவினில் 9 வகையான புதிய இனிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுள்ளன.

நெய் பாதுஷா,நட்ஸ் ஹல்வா, ஸ்டப்டு மோதிபாக், காஜு பிஸ்தா ரோல், காஜு கத்லி, நெய் அல்வா, கருப்பட்டி அல்வா என பட்டியல் நீள்கின்றன.

மேற்கண்ட இனிப்பு வகைகளை பொதுமக்கள் மற்றும் அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள் மொத்தமாக ஆர்டர் செய்ய தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

