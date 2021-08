கொலை மிரட்டல் வழக்கில் மீரா மிதுனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் .. வெளியே வருவாரா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இரண்டாவது வழக்கில் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்ட துணை நடிகை மீரா மிதுனுக்கு சென்னை நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது. ஜாமீன் பெற்றாலும் மீரா மிதுன் வெளியில் வர முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது.

துணை நடிகையும், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரபலமானவருமான மீரா மிதுன், பட்டியலினத்தவர்கள் பற்றி மிகவும் சர்ச்சையாக பேசியதால் அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டம் உட்பட 7 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவுசெய்தனர்.

English summary

A Chennai court has granted conditional bail to actress Meera Mithun, who was re-arrested in the second case. There is a situation where Meera Mithun cannot come out even if she gets bail