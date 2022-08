கண்டுக்கவே மாட்றார்.. நீங்களாவது பரவாயில்லைணே! ஓபிஎஸ்க்கு போனை போட்ட ‘கொங்கு’ புள்ளி! பரபர அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பிலிருந்து தங்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை என ஓபிஎஸ் தரப்பிடம் பேசிய கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகி ஒருவர் விரைவில் அவரை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

கடந்த சில நாட்களாகவே அதிமுகவில் எடப்பாடி தரப்பில் இருக்கும் ஒன்றியச் செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பின உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ் பக்கம் தாவி வருகிறார்கள். அதே சமயம் பல பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பலரும் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரின் தீவிர ஆதராவளரும், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இருந்தவருமான உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஐயப்பன் ஓபிஎஸ் தரப்பில் அடைக்கலமானார்.

