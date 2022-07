கிளீன் சென்னை.. பொலிவு பெரும் தலைநகர்.. குப்பைகளை அகற்ற மாஸ் முயற்சி.. பிளான் என்ன?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தூய்மையான நகரங்களுக்கான மக்கள் இயக்கம் என்ற பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக சென்னை மாநகராட்சி மாபெரும் குப்பை அகற்றும் பணிகளை முன்னெடுத்துள்ளது. குடியிருப்போர் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு முறை நடத்தப்படும் இந்த இயக்கத்தில் நீர்நிலைகள், பூங்காக்கள் மற்றும் பிற பொது இடங்களில் உள்ள குப்பைகளை மாநகராட்சி அகற்றி வருகிறது.

சென்னையில் நாளொன்றுக்கு சுமார் 6 டன் அளவு குப்பைகள் வெளியேற்றப்படும் நிலையில் அவற்றை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த மாநகராட்சி மேற்கொண்டுள்ள இந்த முயற்சி அனைவரின் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

English summary

As part of the People's Movement for Clean Cities campaign, the Chennai Corporation has launched a massive garbage collection drive. The corporation removes garbage from water bodies, parks and other public places in this bi-monthly drive with the support of resident associations.