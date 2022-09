பத்மப்ரியா நம்பர் தா! இல்லைனா *** பண்ணிடுவேன்! ஸ்டேசனுக்கு ஓடிய கேமராமேன்! திடீரென வெளிவந்த வீடியோ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகை பத்மபிரியாவின் செல்போன் எண்ணை கேட்டு ஒளிப்பதிவாளர் லட்சுமி பிரபாகருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக சூர்யா என்பவர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், லட்சுமி பிரபகாரால் பல பெண்கள் பாலியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நடிகை பத்மபிரியாவை நேரில் அழைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என புகாருக்குள்ளான சூர்யா வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்

சென்னை ராமாபுரம் பாரதி சாலையில் வசித்து வருபவர் லட்சுமி பிரபாகர். இவர் சினிமா துறையில் கடந்த 30 வருடங்களாக கேமரா மேனாக வேலை செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு சூர்யா என்பவர் பிரபாகரனை சந்தித்து நடிகை பத்மபிரியாவை வைத்து பாரதியார் பாடல் ஒன்றை ஒளிப்பதிவு செய்து தருமாறு கேட்டுள்ளார்.

English summary

While a complaint has been filed against Suriya at the police station for asking for the cell phone number of actress Padma Priya and threatening to kill cameraman Lakshmi Prabhakar, Surya has released a video saying that many women have been sexually assaulted by Lakshmi Prabhakar and that actress Padma Priya should be called and questioned in person.