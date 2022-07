அம்மா அப்பா சாரி.. கணக்கு கெமிஸ்ட்ரி மிஸ் ரொம்ப பிரஷர் பண்றாங்க.. முடியல! வெளியான மாணவியின் கடிதம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி சின்னசேலம் தனியார் பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் மாணவி தனது கைப்பட தனது பெற்றோருக்கு எழுதியதாக கடிதம் ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவி ஒருவர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் கனியமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள சக்தி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

உடம்பில் கீறல் இருக்கே.. பள்ளி மாணவி இறந்து 3 நாள் விசாரிக்காதது ஏன்.. வேல்முருகன் காட்டம்..!

இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு பள்ளி மாணவி பள்ளியின் கட்டிடத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அவர்கள் சென்று பார்த்த போது மாணவி உயிரிழந்துவிட்டதாக உடலை வாங்கிச் சென்று விடுமாறு பள்ளி நிர்வாகத்தினர் வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

While the mysterious death of a twelfth class student in a private school in Kallakurichi Chinnasalem has shocked the entire Tamil Nadu, a letter written by the student to her parents is being shared rapidly on social media.