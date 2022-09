"மசாஜ் சென்டர்".. உள்ளே திறந்து பார்த்தால்.. அச்சச்சோ.. அலறிய ஆழ்வார்பேட்டை.. சிக்கிய "தலை"

Chennai

Halley Karthik

சென்னை: சென்னையில் மசாஜ் சென்டரில் பட்டப்பகலில் விபச்சாரம் நடத்தியதாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், இதில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட பெண்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.

தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பொருளாதார நெருக்கடி, வேலையின்மை, சமூக பாதுகாப்பான வேலை இல்லாது, போதிய ஊதியம் இல்லாது, அதிகரித்து வரும் போதை பொருட்கள் புழக்கம் போன்றவை பெண்களை விபச்சார தொழில்களை நோக்கி நடத்துவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

A man has been arrested for committing prostitution in broad daylight at a massage center in Chennai. Also, the women involved have been rescued. As such incidents continue to happen in Chennai, demands have been raised that the police should take appropriate action in this regard. Studies have shown that the ever-increasing economic crisis, unemployment, lack of socially secure work, insufficient wages, and increasing drug trafficking drive women into prostitution.