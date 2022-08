ஆப்பிரிக்கக் காட்டில் குரங்கு வேட்டை நடத்தும் பச்சைத் தமிழன்! – யார் இந்த புவனி தரன்?

Chennai

oi-Staff

சென்னை: பத்தாவதுகூட சரியாக முடிக்கவில்லை. ஆனால் உலகம் சுற்றும் தமிழனாக வலம்வருகிறார் புவனி தரன். யார் இவர்? எப்படி சாத்தியம்?

உலகமே அறியப்பெற்ற நகரமான தமிழகத்தின் தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்தவர்தான் புவனி. வெறும் 25 வயதே நிரம்பிய இளைஞர். சாதாரணமாக உள்ளூர் சானல் ஒன்றில் வேலை பார்த்துவந்த இவர், 'தமிழ் டிரெக்கர்' சானல் ஆரம்பித்து இன்று உலகம் சுற்றும் பயணியாக மாறி இருக்கிறார். அதுவும் ஆப்பிரிக்கா காடுகளில் வாழும் பழங்குடி மக்கள் வரை பயணித்திருக்கிறது புவனியின் கேமிரா கண்கள்.

English summary

Achievers of Tamil nadu, tamil trekker biography: A young man Bhuvani Tharan from Thanjavur is traveling the world for his youtube channel. You can find the answer who is tamil trekker here. tamil trekker bhuvani wife and family life explained in this article.