தமில் மொழி வாழ்க!'..ட்வீட்டை கலாய்த்த நெட்டிசன்கள்..கடுப்பான குஷ்பு என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 'தமில் வாழ்க! தமில் மொழி வாழ்க!' என ட்விட்டரில் தவறாக பதிவிட்டு பிரதமர் மோடியை புகழ்ந்திருக்கும் குஷ்புவின் ட்வீட்டை நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர். தொடர் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானதால் கடுப்பான குஷ்பு, "ஐயோ.. ஏழை திராவிட இனமே. என் தவறுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் தைரியம் எனக்கு இருக்கிறது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம் வாரணாசியில் நடைபெற்ற காசி தமிழ் சங்கமத்தை பிரதமர் மோடி சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தார். 75ஆவது ஆண்டு சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடக்கும் இந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் இருந்து பல குழுக்களாக பாரம்பரிய கலைஞர்கள் உத்தரபிரதேசம் சென்றிருந்தனர்.

பழங்காலம் தொட்டே தமிழ்நாட்டிற்கும் காசிக்கும் உள்ள தொடர்பை கொண்டாடும் விதமாக இந்த சங்கமம் தொடங்கப்பட்டது. பிரதமர் மோடியின் சொந்த தொகுதியான வாரணாசியில் இந்த கொண்டாட்ட விழா நடைபெற்றது.

English summary

Khushbu sundar tweets poor Dravidian stock. I have the courage to accept my mistakes. Pls have the spine to show your real faces. A true Tamilian will never hide behind a mask.