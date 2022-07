திடீரென ஓபிஎஸ் வீட்டு முன்பு குவிந்த குடுகுடுப்பைக்காரர்கள்.. என்ன வாக்கு சொன்னார்கள் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் பெரிதாய் வெடித்துள்ள நிலையில், திடீரென ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் வீட்டின் முன் குவிந்த 10க்கும் மேற்பட்ட குடுகுடுப்பைக்காரர்கள், அதிமுகவின் அடுத்த பொதுச்செயலாளர் ஓபிஎஸ் அய்யா தான் உருட்டிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் மிக வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக இவ்வளவு நாளாக தங்களது ஆதரவாளர்கள் மூலம் வார்த்தை போர் நடத்தி வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தற்போது நேரடியாக மோதத் தொடங்கியுள்ளனர்.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் அதிமுகவினர் போட்டியிட சிக்கல் ஏற்பட்ட நிலையில் இது தொடர்பாக படிவங்களை அனுப்பினால் தான் கையெழுத்திடுவதாக கடிதம் அனுப்பினார் ஓபிஎஸ்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக இபிஎஸ் ஆகனும்.. தங்கதேர் இழுத்து வேண்டி கொண்ட வேலூர் தொண்டர்கள்

English summary

Amid the issue of single leadership in AIADMK, a video shot by the next general secretary of AIADMK, OPS Ayya, of more than 10 people suddenly gathered in front of O. Panneer Selvam's house is spreading rapidly on social media.