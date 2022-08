ஆவின் பால் விலை உயராது.. வயிற்றில் பால்வார்த்த அமைச்சர் நாசர்.. விரைவில் தண்ணீர் பாட்டில் அறிமுகமாம்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தனியார் பால் விலை உயர்த்தப்பட்டிருந்தாலும், ஆவின் பால் விலை உயர்த்தப்படாது என்று அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆவின் நிறுவனம் பல்வேறு வகையான பால் பொருட்களைத் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது. தற்போது நுகர்வோரின் தேவையினை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், இந்த ஆண்டு புதிய பால் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தி விற்பனை செய்ய தமிழக அரசு திட்டமிட்டது.

அந்த வகையில் பலாப்பழ ஐஸ்கிரீம், வெள்ளை சாக்லேட், கோல்ட் காபி, வெண்ணெய் கட்டி, பாஸந்தி, ஆவின் ஹெல்த் மிக்ஸ், பாலாடைக் கட்டி, அடுமனை யோகர்ட் ஆவின் பால் பிஸ்கட், ஆவின் வெண்ணெய் முறுக்கு ஆகிய 10 புதிய பால் பொருட்களை ஆவின் நிறுவனம் இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள ஆவின் அலுவலகத்தில் பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

English summary

In Tamil Nadu, Aavin Company manufactures and sells various types of milk products. Minister Nasser said that even though the price of private milk has been increased, the price of Aavin milk will not be increased.