மின் இணைப்புடன் ஆதாரை இணைக்க பணம் வாங்கினால் நடவடிக்கை..முதியோருக்கு முன்னுரிமை..மின்சார வாரியம்

சென்னை: மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வரும் பொதுமக்களிடம் பணம் வாங்கினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மின் இணைப்புடன் ஆதாரை இணைக்க சிறப்பு முகாம்களுக்கு வரும் முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் மின் இணைப்பு எண்ணை ஆதாருடன் இணைக்கும் சிறப்பு முகாம், நேற்று முதல் டிசம்பர் 31ம் தேதி வரை காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 5.15 மணி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம், மின்வாரிய அலுவலகங்களில் உள்ள சிறப்பு கவுன்டர்கள் மூலமாக பொதுமக்கள் தங்களின் மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதாரை இணைத்துக்கொள்ளலாம். மேலும், அனைத்து நாட்களிலும் இந்த முகாம்கள் செயல்படும்.

மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க பணம் வாங்கினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மின்வாரியம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் மொத்தம் 2.30 கோடி மின் இணைப்புகளும், 22 லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகளும், 11 லட்ச குடிசை வீடுகளுக்கான மின் இணைப்புகளும் உள்ளன. வரும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் ஆர்வமாக சென்று ஆதார் எண்ணை இணைத்து வருகின்றனர்.

Officials have been warned that strict action will be taken if people come to link Aadhaar number with electricity connection. It has also been informed that priority should be given to senior citizens and differently abled persons coming to special camps to link Aadhaar with electricity connection.