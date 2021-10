'எங்கள் சாமியே மீண்டு வா'.. ரஜினி குணமடைய தீச்சட்டி ஏந்தி, மண் சோறு சாப்பிட்டு ரசிகர்கள் வழிபாடு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனங்களை கொண்ட 'சூப்பர் ஸ்டார்' ராஜினிகாந்துக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உயரிய விருதான தாதா சாகேப் பால்கே விருது வழங்கப்பட்டது. தலைநகர் டெல்லியில் இந்த விருதை பெற்றுக் கொண்ட நடிகர் ரஜினி அதன்பின்னர் சென்னை திரும்பினார்.

கடந்த வியாழக்கிழமை வீட்டில் இருந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த்துக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

தலை சுற்றல், மயக்கம் ஏற்பட்டதால் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

Actor Rajinikanth returned home after recovering from his illness. On social networking sites including Twitter and Facebook, fans have been expressing their desire for Rajini to recover