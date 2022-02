ஸ்டாலினும், பினராயி விஜயனும் யார் சிறந்த முதல்வர் என்று போட்டி போடுகிறார்கள்: சத்யராஜ் பேச்சு

Chennai

oi-Logi

சென்னை: 'இது கலைஞர் சுயசரிதையா அல்லது முக‌ ஸ்டாலின் சுயசரிதையான்னு யோசிக்கணும்' என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் சுயசரிதை உங்களின் ஒருவன் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் சத்யராஜ் கலகலப்பாக பேசினார்.

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் எழுதிய உங்களில் ஒருவன் என்ற சுயசரிதை நூல் வெளியீட்டு விழா தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் எம்பியுமான ராகுல் காந்தி வெளியிட அமைச்சர் துரைமுருகன் பெற்றுக்கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கேரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன், காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா, பீகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், நடிகர் சத்யராஜ் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழ்த்துறை வழங்கி வருகின்றனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் நூல் வெளியீட்டு விழா : இந்திய தலைவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தக் கூடியது திராவிட மாடல்- வைரமுத்து

English summary

Actor Sathyaraj spoke eloquently at the launch of one of your books on the autobiography of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin.