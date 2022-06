Cரிச்சா சிவன்டா மொறச்சா Mன்டா.. தளபதியை போஸ்டர் முதல்வர் ஆக்கிய ரசிகர்கள்! உட்கார்ந்து யோசிப்பாங்களோ?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ரசிகர்களால் தளபதி என அன்போடு அழைக்கப்படும் நடிகர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் இன்று என்பதால் அவரது ரசிகர்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் சுவாரசிய போஸ்டர்களை ஒட்டியுள்ளனர். அதில் விஜய்க்கு பல சுவாரஸ்யமான அடைமொழிகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒன்று தான் சி.எம்.

நடிகர் விஜய்க்கு அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களும் உண்டு. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பெரிய ரசிகர் படையைக் கொண்டவர் விஜய்.

வழக்கம்போல், கடந்த கொரோனா காலத்திலும் நலத்திட்ட உதவி, உணவு வழங்குதல் என பல்வேறு சமூக பணிகளை மேற்கோண்ட ரசிகர்கள், தற்போது பிரம்மாண்டமாக அன்னதானம், ரத்த தான முகாம்கள், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குதல் என சமூக பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

”கலகமில்லா ஒற்றை தலைமையே ”.. அதிமுகவை வம்புக்கு இழுக்கும் விஜய்.. குசும்புக்கார மதுரை ரசிகர்கள்..!

English summary

Actor Vijay fans affectionately known as the thalapathy by the fans, has been posting interesting posters in various parts of Tamil Nadu since today is his birthday. It also gives many interesting epithets to Vijay. One of them is C.M.