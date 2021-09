பக்கா ஸ்கெட்ச்.. விஜயகாந்த் பாணியில் அரசியலுக்கு வருகிறார் விஜய்? ரசிகர்கள் குஷி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினருக்கு, நடிகர் விஜய் அனுமதி அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. விஜயகாந்த் பாணியில் நடிகர் விஜய், அரசியலில் காலடி எடுத்து வைக்க திட்டமிட்டுள்ளதன் முன்னோட்டம்தான் இந்த நடவடிக்கை என்று கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில், புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட 9 மாவட்டங்களுக்கு வரும் அக்டோபர் 6 மற்றும் 9ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் மாநில நிர்வாகி புஸ்ஸி ஆனந்த், உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள 9 மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட 20 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளை, சென்னை பனையூர் அலுவலகத்தில் சந்தித்து சமீபத்தில் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார். அப்போது அரசியல் பிரவேசம் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளாட்சி தேர்தலில் நடிகர் விஜய்யின் மக்கள் இயக்கம் போட்டி.. அரசியலில் ஆழம் பார்க்கிறாரா விஜய்?

English summary

Actor Vijay politics: Actor Vijay's makkal iyakkam got permission to use Vijay's picture and Organization's flag in the local body election, says sources. Many political analysts says actor Vijay is following the footprints of Vijayakanth.