பறந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்..காயத்ரி ரகுராம் பாஜகவிலிருந்து நிரந்தர நீக்கம்! போன வாரமே போயிட்டாங்களே!

Chennai

சென்னை : நடிகையும் பாஜகவில் இருந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு விலகுவதாக அறிவித்த காயத்ரி ரகுராம் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சி பொறுப்புகளில் இருந்தும் நிரந்தரமாக நீக்கப்படுவதாக கட்சி தலைமை அதிரடியாக அறிவித்திருக்கிறது.

தமிழக பாஜகவின் அதிரடி பேச்சுகளுக்கு பெயர் போனவர் நடிகை காயத்ரி ரகுராம். நடிகையாகவும் நடன இயக்குனராகவும் தமிழ் துறையில் நன்கு அறியப்பட்டவர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

தமிழக பாஜகவின் கலை மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவு மாநில தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்ட அவர் கட்சி சார்பில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் போராட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டார்.

The party leadership has announced that the actress and Gayatri Raghuram, who announced her resignation from the BJP a few days ago, will be permanently removed from all party positions including basic membership.